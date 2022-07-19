Продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российское командование бросает военнослужащих несловянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за этого среди них растет недовольство.

Об этом говорится в сводке Генштаба.

"В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих несловянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" почти наверняка играла центральную роль в последних боях, включая захват русскими Попасной и Лисичанска в Луганской области. Эти бои нанесли группе большие потери.

"Вагнер" снижает стандарты набора, берет на работу осужденных и лиц, которые ранее были в черных списках. Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность и уменьшит ее ценность как опоры для регулярных российских сил.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

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