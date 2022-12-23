По словам эксперта, военная карьера Герасимова фактически завершена.

Президент РФ Владимир Путин скорее всего обвинит во всех провалах войны в Украине начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Об этом заявил военный эксперт, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал запаса Игорь Романенко в эфире проекта FREEДОМ. По мнению эксперта, военная карьера Герасимова фактически завершена. Теперь его увольнение является лишь вопросом времени, ведь путинскому режиму необходимо найти крайнего.

Романенко утверждает, что Герасимова также обвинят в военных провалах и проблемах в российской армии. Речь идет, в частности, об увеличении ее численности.

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"Он станет официальным козлом отпущения в этой войне. Остался вопрос по форме ... это - резерв ожидания того момента, когда надо будет четко назвать виновных. Виновные уже есть среди военных, они менялись, как-то там пар выпускался", - подытожил генерал.

Путин и конфликт с российскими военными

В октябре экс-командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что генералы Путина больше ему не доверяют.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков предполагает, что Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим армией РФ в Украине, чтобы потом сделать его ответственным за потерю оккупированного Херсона.

По мнению аналитиков ISW, Путин не готов к миру и хочет снять с себя ответственность за затяжную войну.

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