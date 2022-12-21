Кремль отстранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности в начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по его данным, Россия потеряла на войне против Украины более 100 тысяч оккупантов. Это ликвидированные, раненые и погибшие захватчики.

Во время выступления в Палате общин 20 декабря он также подчеркнул, что из-за больших потерь начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова могут уволить, пишет Sky News.

По словам главы британского Минобороны, Кремль отстранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности в начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Он добавил, что Путин не хочет нести ответственность за провалы на войне. Поэтому в РФ могут уволить и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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"Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за военный провал, который происходит в Украине. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается", – отметил Бен Уоллес.

Кто такой Валерий Герасимов

Валерий Герасимов – начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. В июле российские СМИ заявили о прибытии Герсасимова на Донбасс. Пропагандисты публиковали кадры российского военачальника в командном пункте, который ранее якобы посещал Шойгу.

Недавно стало известно, что Украина готовила ликивидацию Герасимова во время его визита на Донбасс. В то же время США пытались отговорить Украину от этого шага. В Штатах опасались, что убийство Герасимова может привести к резкой эскалации войны.

При этом, военный эксперт Олег Жданов заявил, что США не препятствовали ликвидации Герасимова. В Вашингтоне узнали уже после удара по командному пункту россиян.

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