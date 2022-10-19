По словам политика, нет какого-то гениального генерала, который может перестроить всю коррумпированную систему России.

Президент РФ Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим армией РФ в Украине, чтобы сделать его ответственным за потерю оккупированного Херсона.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

"Я думаю, что Суровикин и будет. Его для этого и взяли, чтобы на непопулярного генерала списать очередной провал. Это такой громоотвод, чтобы, когда Путину "прилетело", он сделал вид, что услышал людей и поменял одного генерала на другого. Будет еще какой-нибудь Петров, Пупкин, Иванов. Нет какого-то гениального генерала, который может перестроить всю коррумпированную систему России", - отметил он.

По словам политика, страна-агрессор мобилизовала на войну людей, которые не хотят и не умеют воевать, а потому ни один генерал не сделает из них сильную армию.

"Вся армия, скорее всего, набрана из депрессивных регионов, неблагополучных семей или тех, кто не смог убежать. Некоторые не хотят воевать и не умеют, но уходят из-за страха сесть в тюрьму на 10 лет. Какие это военные? Никакие. Какого нужно генерала поставить, чтобы из них сделать самую сильную армию, способную побеждать?" - Пояснил Гудков.

Сергей Суровини: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Министерстве обороны назначили командующего армией РФ в Украине.

55-летний Сергей Суровикин участвовал во второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Аналитики из Американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Сергей Суровикин поставленный командующим так называемой "спецоперацией", — это обычный генерал. Ранее он руководил группировкой РФ на юге Украины и не достиг результатов, которые бы поразили.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что любой генерал, которого назначат командовать войсками РФ, станет "генералом поражения".

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