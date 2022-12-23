Российские военные не добились каких-либо значительных побед в Украине после захвата Лисичанска 3 июля.

Российский президент Владимир Путин не готов к мирным переговорам – Кремль продолжает рассматривать Украину как нелегитимное государство, а Зеленского – как несамостоятельного игрока.

Как отмечает Институт изучения войны в своем утреннем отчете, Путин также удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за затяжную войну.

Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится к скорейшему прекращению войны, одновременно отметив, что Россия не будет увеличивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям".

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Оба заявления, подчеркивают аналитики, являются частью усилий Кремля, чтобы оправдать дорогостоящие военные действия Путина перед российской аудиторией, которая все больше идет на жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля.

Также аналитики обращают внимание, что российские военные не добились каких-либо значительных побед в Украине после захвата Лисичанска 3 июля.

Война в Украине – мирные переговоры

Кремль неоднократно выступал с обвинениями в сторону Украины о якобы нежелании садиться за стол переговоров. При этом в Москве не смягчали свои заявления об Украине, продолжая гнуть линию Путина.

Накануне американский президент Джо Байден, до этого не желавший общаться с Путиным, отметил, что согласен переговорить с Путиным, когда тот будет действительно готов к мирному урегулированию.

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