Отмечается, что Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять сейчас танки Abrams ВСУ.

Чиновники США призвали Украину пока воздержаться от начала масштабного наступления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так, один из американских чиновников на условиях анонимности заявил, что США призвали Украину сначала дождаться последней партии американского оружия и завершения учений украинских военных.

По словам собеседника, Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ сейчас. Указывается, что причиной для отказа назывались проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.

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Военная помощь Украине: последние новости

19 января, девять стран обещают оказывать Украине беспрецедентную оборонную поддержку для ее успеха в отражении российской агрессии и изгнании российских войск с оккупированных территорий. Речь идет о танках, тяжелой артиллерии, противовоздушной обороне, боеприпасах и боевых машинах пехоты.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом 1 миллиард евро.

Польша забронировала Украине целую роту немецких танков, но без политического решения Берлина передать их Украине не может. Премьер Польши Матеуш Моравецкий хочет поставить Украине не менее 100 боевых танков. Также передать немецкую бронетехнику хочет и Финляндия.

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