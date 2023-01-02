При этом он подчеркнул, что это может произойти и раньше, но есть условия.

Украина освободит временно оккупированный Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

С таким прогнозом выступил генерал США в отставке Бен Ходжес, который активно комментирует ход войны в Украине. Соответствующий пост он оставил в своем твиттере.

При этом он подчеркнул, что освобождение Крыма может произойти и раньше, если нашему государству предоставят высокоточное оружие большей дальности.

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Годжес также ретвинул карту, на которой обозначены оккупированные Россией территории Украины по состоянию на конец 2022-го, отметив, что "это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами".

Сценарии возвращения Крыма: последние заявления

Украина освободит все захваченные Россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

С таким заявлением накануне выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, комментируя опасения политиков и экспертов стран Запада относительно того, что Крым является "красной линией" и исключительно дипломатической историей.

В то же время издание NBC News считает, что Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым, но это может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия.

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