Американский генерал добавил, что атаки беспилотников по территории России повышают риск эскалации, и США за этим "очень, очень внимательно" наблюдают.

Несмотря на то, что Украина "очень хорошо подготовлена" к контрнаступлению против России, "еще слишком рано говорить о результатах".

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Марк Милли, пишет CNN.

"Они находятся в войне, которая является угрозой для существования самой Украины и имеет большее значение для остального мира - для Европы, действительно для Соединенных Штатов, но также и для всего мира", - сказал Милли.

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Комментируя атаки неизвестных беспилотников по территории России, в том числе Москве и Белгороду, американский генерал отметил, что риск эскалации есть всегда, и США за этим "очень, очень внимательно" наблюдают.

Заявления Марка Милли о войне РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее генерал США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams не будут готовы к контрнаступлению, но будут иметь решающее значение в долгосрочной перспективе для того, чтобы ВСУ полностью выбили россиян с оккупированных территорий.

Он также напомнил о просьбе США к Украине не использовать для атак по территории России американскую военную технику. По его словам, эти ограничения объясняются стремлением помочь украинцам в освобождении собственной территории.

В целом Милли убежден, что Украина отвоевает оккупированные Россией территории, но предполагает, что этого не произойдет в ближайшее время. Он отметил, что украинские стратегические цели заключаются в освобождении всей оккупированной Россией части Украины, на которой до сих пор находится несколько сотен тысяч российских солдат.

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