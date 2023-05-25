Милли отметил, что украинские стратегические цели заключаются в освобождении всей оккупированной Россией части Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предполагает, что Украина отвоюет оккупированные Россией территории, но не в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли заявил на брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-12"), которое состоялось в онлайн-формате.

"Все войны раньше или позже подходят к концу. И они прекращаются при условии, что одна или другая сторона побеждает, или они доходят до урегулирования путем переговоров. Эта война, с военной точки зрения, не будет выиграна Россией", - подчеркнул Милли.

Видео дня

Генерал напомнил, что изначально стратегические цели россиян предусматривали завоевание территории Украины, свержение правительства Владимира Зеленского, захват Киева, но уже прошло больше года, и президент РФ Владимир Путин изменил цели, чтобы лишь захватить полностью Луганскую и Донецкую области.

"Установленные Россией стратегические цели недостижимы с военной точки зрения. Этого не будет сделано", - подчеркнул Милли.

В то же время, он отметил, что украинские стратегические цели заключаются в освобождении всей оккупированной Россией части Украины, на которой до сих пор находится несколько сотен тысяч российских солдат.

"Этого можно достичь военным путем, но, вероятно, не в ближайшее время", - подчеркнул генерал.

Он объяснил, что это говорит о том, что боевые действия будут продолжаться, и они будут кровавыми и тяжелыми.

"И в определенный момент обе стороны дойдут до урегулирования путем переговоров или они придут к военному решению в определенный момент будущего. А мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за собственную свободу", – отметил Милли.

Он сказал, что решения по территориальным вопросам зависят от политических лидеров.

Война в Украине - последние новости

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали информацию о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины уже началось. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона заявил, что освобождение оккупированных территорий продолжается непрерывно на всей линии фронта.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточение личного состава и военной техники противника.

Сегодня украинские военные отбили очередные попытки наступления российских военных в районе Белогоровки на Лиманском направлении и Красногоровки на Авдеевском. Кроме того, отражены многочисленные атаки оккупантов на Марьинку.