Он пояснил, что танки нужны для вытеснения российских войск из Украины, а истребители F-16 будут частью долгосрочного плана для сдерживания будущих атак.

Американские танки Абрамс, которые начали осваивать украинские военные, не будут готовы к контрнаступлению, но будут иметь решающее значение в долгосрочной перспективе для того, чтобы ВСУ полностью выбили россиян с оккупированных территорий.

Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Associated Press. Он пояснил, что танки нужны для вытеснения российских войск из Украины, а истребители F-16 будут частью долгосрочного плана для сдерживания будущих атак.

"Можно посмотреть на Вторую мировую войну, и одни из крупнейших танковых сражений в истории фактически велись на территории Украины, - сказал Милли. - Поэтому танки очень важны как для обороны, так и для наступления, и современные танки, подготовка, умение ими управлять, будут основополагающими для успеха Украины".

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"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС, - отметил Милли. - Но это займет много времени".

Милли сказал, что в настоящее время продолжается планирование учений с учетом классов и типов самолетов, тактики полетов и мест для обучения между США, Нидерландами и Великобританией, которые уже пообещали предоставить Киеву F-16. США еще не сказали, предоставят ли истребители, но президент Джо Байден заявил, что США примут участие в обучении украинских пилотов.

Обучение украинских военных на западных танках

Около 200 украинских военных начали 12-недельный курс подготовки на танках Abrams в Германии. За это время они научатся маневрировать, вести огонь и общевойсковые операции с передовой бронированной системой. Еще 200 военных научатся заправлять танки и обслуживать бензовозы.

Украинские военные овладеют танком Abrams к осени, как раз тогда, когда прибудет 31 танк от США. Abrams будут составлять часть сил из около 300 танков, которые обещают западные союзники, включая танки Challenger из Великобритании и Leopard 2 из Испании и Германии и легкие танки из Франции.

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