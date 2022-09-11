Сергей Гайдай отметил, что российские оккупанты пытаются сдерживать продвижение украинских войск.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что в ближайшее время начнется полномасштабная деокупация Луганской области.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос относительно того, какие населенные пункты российские оккупанты покинули в Луганской области.

"Никто просто так полностью не убегает, оставляя абсолютно пустыми наши украинские города и села. Все равно остается контингент российской армии, который пытается сдерживать продвижение Вооруженных сил Украины. Поэтому еще идут ожесточенные бои. Но, надеемся, что в ближайшее время все же начнется полномасштабная деокупация Луганской области, - отметил председатель ОВА. Видео дня

В то же время, добавил Гайдай, за день он получил много фото и видео из Сватово, Старобельского района, Троицкого, на которых "едут колонны как коллаборантов, так и военных... российской армии - бегут".

"В Счастье несколько километров очередь на выезд. И в Станице Луганской - так же. Некоторое время была даже 12 километров - огромная очередь на выезд в сторону Луганска и Российской Федерации", - сказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию.

В частности, оккупанты впопыхах оставили город Сватово Луганской области на 4 грузовиках, 20 бронированных машинах и похитили более 20 легковушек местных жителей.

Также сегодня, 11 сентября, в Песчаном Луганской области был поднят украинский флаг.

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