Такие действия оккупантов являются основным признанием того, что силы украинского сопротивления на временно оккупированной территории активно работают.

Гауляйтеры созывают пресс-конференции и жалуются, что им мешают работать украинские партизаны во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, проукраинское партизанское движение сопротивления оккупантам продолжает свою активную борьбу.

"Основным признанием того, что силы сопротивления на оккупированной территории действуют, является то, что гауляйтеры сами созывают свои пресс-конференции для своих пропагандистских СМИ и говорят, что им мешают работать партизаны в городе Мелитополе. Для нас - всех украинцев, это еще и признание в том, что они сами себя сажают в тюрьму. Сегодня гауляйтеры арестовали одного из спикеров-пропагандистов РФ и посадили его в тюрьму", - сказал Федоров.

Он добавил, что недавно, по местным сообщениям, возле оккупированного Мелитополя раздавались взрывы.

"Несколько часов назад вблизи Мелитополя начались взрывы – на южной части города. В Акимовке начались громкие взрывы. Сейчас мы уточняем – что это", – пояснил Федоров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты в Мелитополе собирают данные о патриотах Украины и готовятся к псевдореферендуму.

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