Известно, что российские оккупанты пытались захватить украинский танк после того, как нанесли по нему удар со своего БпЛА.

Украинские военные используют на фронте шведскую модификацию немецкого танка Leopard 2A5 Strv 122, который россияне стремятся захватить скорее не для того, чтобы осмотреть, а чтобы использовать в своих пропагандистских целях. 10 марта российским оккупантам едва не удалось захватить один из таких танков на фронте, однако этому помешали украинские операторы дронов, пишет Forbes.

В этот день российский FPV-дрон поразил Strv 122 чуть более чем в километре к востоку от главного гарнизона 21-й бригады в Тернах. Экипаж танка эвакуировался и оставил поврежденную технику.

Российским инженерам удалось добраться до танка первыми. Эвакуационные машины БРЭМ начали тянуть Strv 122 к позициям российской армии. Они прошли половину пути до того, как их заметили воины 3-й ОШБр, которые воевали возле Авдеевки. Дроны бригады сначала атаковали основную БРЭМ, кружили вокруг 45-тонной машины, пока беспилотник не ударил по заднему дизельному двигателю.

В конце концов два дрона нанесли удар в районе двигателя, а третий попал в моторное отделение задней БРЭМ. Четвертый уже наблюдал над остановленной бронетехникой и исследовал повреждения. Поэтому оккупантам не удалось далеко продвинуться со своим трофеем, вероятно, они оказались на полпути нейтральной полосы, которая разделяет украинские и российские армии к востоку от Тернов. Возможно, бойцы 21-й бригады будут пытаться вернуть Strv 122.

Журналисты отмечают, что неудачная попытка оккупантов забрать танк показывает, что это очень опасно. Кроме того, ВСУ тоже теряли БРЭМ во время того, как пытались вернуть Strv 122 в декабре прошлого года.

Уничтожение оккупантов и военной техники РФ на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, украинские воины разгромили полигон с оккупантами на территории "ЛНР". Из-за этой атаки стало известно о 10 погибших захватчиках.

"3 неустановленные ракеты атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта. По нашим данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно", - сообщили в Telegram-канале ASTRA.

Также ранее украинские бойцы ударом из РСЗО HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин". Это удалось сделать во время ведения разведки на Запорожском направлении.

"Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавляя имеющиеся системы связи Сил обороны на этом направлении. Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения. В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена", - отметили в ССО.

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