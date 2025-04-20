На видео можно заметить РСЗО M1991, которую РФ передала Северная Корея.

Россияне имеют на вооружении несколько различных типов северокорейский артиллерийских систем. Впервые на видео было зафиксировано наличие у армии РФ 240-мм ракетных систем залпового огня типа M1991 из КНДР, пишет Defense Express.

В издании проанализировали видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. На нем можно заметить северокорейскую M1991, которую рассматривают российские военные. Техника находится в ангаре, пока на нее устанавливает антидроновую защиту.

В издании отметили, что в январе 2025 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил о том, что Россия получила от КНДР 120 единиц РСЗО и скоро должна получить еще столько же единиц техники.

Также журналисты напомнили, что в КНДР в мае 2024 года демонстрировали испытания своей M1991. В издании подчеркнули, что эта РСЗО является аналогом 220-мм "Урагана". Она способна вести огонь неуправляемыми снарядами с боевой частью массой ориентировочно 90 кг.

Помощь РФ от Северной Кореи - важные новости

Ранее в Reuters сообщали, что Северная Корея стала крупнейшим поставщиком артиллерийских снарядов для РФ. Отмечается, что от 75% до 100% снарядов в некоторых российских частях поставляются Северной Кореей.

Кроме того, Defense Express писало, что Северная Корея могла передать РФ баллистические ракеты Pukguksong-2. Для КНДР такой шаг может иметь чисто прагматическую цель проверить эффективность своих ракетных систем непосредственно на поле боя.

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