Оккупанты продолжают ограничивать передвижение людей и заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.

РФ продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. Враг не прекращает фильтрационные мероприятия и грабит местное население.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00.

Кроме того, на временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях.

"Военнослужащие Российской Федерации грабят мирных жителей. В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода", - говорится в сводке.

В то же время практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине оккупанты переодеваются в форму ВСУ, так они ищут активистов и патриотов.

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