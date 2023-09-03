ВСУ успешно сдерживают атаки войск РФ на нескольких главных направлениях.

В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях, а также нанес авиационные удары на нескольких направлениях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Они также нанесли авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

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На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области, а на Запорожском - в районе Приютного Запорожской области.

Кроме того, на Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Работиного Запорожской области, а артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом направлении также ряд населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Богдановки, Клещиевки, Курдюмовки и Северного Донецкой области, а артиллерийским обстрелам противника здесь подверглись более 10 населенных пунктов. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись четыре населенных пункта Харьковской области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, а на Херсонском - фиксируются авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Николаевка Херсонской области и город Херсон.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационный удар в районе стрелковой Харьковской области, а также совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Авиация ВСУ "поиздевалась" с оккупантов 9 раз за сутки

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 3 сентября, Генштаб проинформировал, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также среди достижений наших пилотов - удачная ликвидация 10 артсредств РФ, а также уничтожение 1 ЗРК россиян за минувшие сутки.

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