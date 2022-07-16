Он отмечает необходимость иметь "эмоциональный суверенитет", чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть осторожными в информационном поле и не доверять "вбросам" из России.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

Зеленский призвал украинцев быть осторожными и осмотрительными в информационном поле.

"Сколько людей сегодня напугал фейк о массированном российский ракетный удар по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра. Сколько нервов портится ежедневным тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников. Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику", - сказал он.

Президент отметил, что это иногда приобретает "нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна - дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационными террором".

"Поэтому нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать сознательно любую информацию, любые сообщения от кого бы они ни шли. И видеть, кому и для чего они нужны и нужны ли они именно Украине, облегчают они для нас с вами путь к победе", - призвал Зеленский.

Он добавил, что иногда информационное оружие может сделать больше, чем обычное.

"Очевидно, что любыми ракетами и артиллерией России не удастся сломать наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидным должно быть и то, что украинское единство не сломать и ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора", - подчеркнул глава государства.

Напомним, также Зеленский обещает россиянам ответ на террор.

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