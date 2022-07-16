Президент добавил, что задача украинских дипломатов - сделать все для усиления седьмого санкционного пакета против РФ.

После Винницы и других террористических ударов российские оккупанты должны почувствовать, что "значит справедливый ответ на террор".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"В частности почувствовать благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет", - подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице.

"И на национальном уровне, и на международном уровне сделаем все, чтобы абсолютно все российские убийцы отвечали за содеянное", - добавил он.

Зеленский также добавил, что задача украинских дипломатов - сделать все для усиления седьмого санкционного пакета, который готовится против России.

"Сегодня Европейский Союз объявил первые детали нового, седьмого санкционного пакета, который готовится против Российской Федерации, и задача украинских дипломатов – сделать все для усиления этого пакета", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

По данным начальника Винницкой ОВА Сергея Борзова, по состоянию на 12:00 15 июля в учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших от указанных ракетных ударов: 110 получили помощь амбулаторно, 80 остаются на стационарном лечении. Погибли 23 человека, среди которых 3 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: