Он подчеркивает, что Украина выстояла под жестокими ударами России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже удалось освободить часть оккупированной после 24 февраля территории страны, постепенно будут освобождены и другие оккупированные сейчас районы.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Украина выстояла под жестокими ударами России. Нам уже удалось освободить часть территории, которая была оккупирована после 24 февраля. Постепенно освободим и другие районы нашей страны, которые сейчас под оккупантами", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 10 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области, которые находятся под контролем захватчиков, эвакуироваться и подчеркнула, что призыв связан с заботой о жизни людей и их безопасности, потому что украинская армия планирует начать контрнаступление.

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