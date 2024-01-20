Повторное вторжение с территории Беларуси оппозиционер считает маловероятным.

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на активизацию наступательных действий в ожидании президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Такое мнение высказал оппозиционер Марк Фейгин.

"Путин, конечно, несмотря на выжидательную позицию к периоду выборов в США, точно готовится и начнет какие-то наступательные действия на востоке, возможно, на юге. На юге сложнее, но на востоке можно предположить", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Говоря об угрозе наступления из Беларуси, Фейгин добавил, что Путин выдержит паузу, поскольку если попытаться втянуть ее в войну, возникнет проблема с Лукашенко. Последний, по словам оппозиционера, понимает, что Украина ответит. Кроме того, украинские военные возвели очень прочную оборонную линию на севере.

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В то же время наступление на Харьков, Сумы или Чернигов оппозиционный политик считает открытым вопросом. Такая операция более вероятна, чем новое вторжение с территории Беларуси.

"Потому что сам Лукашенко до последнего будет сопротивляться такому развитию событий, ведь понимает, что это не оставит ему никаких шансов, он не имеет уже отношений с Западом, и понятно, какие у него отношения с Кремлем. Но с Украиной кое-какой такой негласный паритет существует – ты нас не трогаешь, не позволяешь новой Бучи и подобного ужаса, который был, а мы пока терпим это все. И этот статус-кво Лукашенко устраивает. А если эту ситуацию двигать, то как знать. До Путина не дотянешься, а до Лукашенко гораздо проще, вот в этом дело. Поэтому я считаю, что там будет все гораздо сложнее. Даже, если это произойдет, у Лукашенко не будут спрашивать", – говорит Фейгин.

Война в Украине: это стоит знать

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов говорит, что Путину не удалось вполне привлечь армию Беларуси в захватническую войну против Украины. Однако ведомство отслеживает эту ситуацию в развитии. По его словам, беларуский фактор Путин использует для отвлечения внимания.

Тем временем в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. За сутки на передовой произошло 72 боевых столкновения. Только на Купянском направлении украинскими защитниками было отбито 21 атаку со стороны противника.

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