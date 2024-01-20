Помощь украинскому государству со стороны Запада - это не благотворительность, подчеркнул глава Офиса президента.

Если российский диктатор Владимир Путин во время полномасштабной войны против Украины получит то, чего хочет, то по всему миру возникнет целая серия новых противостояний.

Оказывать помощь Украине сейчас - это значит защищать свободу и безопасности Земли, рассказал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью El Mundo. "Если Путин получит то, что хочет, мы увидим целую серию новых конфликтов по всему миру. Война в Украине показала, что любой конфликт имеет влияние на весь мир", - заявил чиновник.

Собеседник подчеркнул, что помогать украинскому государству сегодня - это не просто защищать всех европейцев. "Именно поэтому военная помощь должна быть увеличена, а экономические санкции против России должны быть усилены. Я хочу подчеркнуть, что помощь Украине - это не благотворительность. Это инвестиция (Запада, - Ред.) в безопасность. Мы продолжаем возлагать большие надежды на американскую и европейскую помощь", - добавил глава ОП.

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Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин заявил, что цели войны россиян против украинцев не изменились - РФ якобы хочет добиться "денацификации", демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

Украинская сторона считает, что РФ хочет захватить всю Украину, и если это произойдет, то тогда агрессия россиян будет угрожать и западным государствам. Президент Владимир Зеленский говорил, что 2024 год должен стать решающим. Лидер украинцев назвал Путина хищником, "который не довольствуется замороженными продуктами".

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