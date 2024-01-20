Если российский диктатор Владимир Путин во время полномасштабной войны против Украины получит то, чего хочет, то по всему миру возникнет целая серия новых противостояний.
Оказывать помощь Украине сейчас - это значит защищать свободу и безопасности Земли, рассказал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью El Mundo. "Если Путин получит то, что хочет, мы увидим целую серию новых конфликтов по всему миру. Война в Украине показала, что любой конфликт имеет влияние на весь мир", - заявил чиновник.
Собеседник подчеркнул, что помогать украинскому государству сегодня - это не просто защищать всех европейцев. "Именно поэтому военная помощь должна быть увеличена, а экономические санкции против России должны быть усилены. Я хочу подчеркнуть, что помощь Украине - это не благотворительность. Это инвестиция (Запада, - Ред.) в безопасность. Мы продолжаем возлагать большие надежды на американскую и европейскую помощь", - добавил глава ОП.
Продолжается война в Украине - последние новости, которые стоит знать
Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин заявил, что цели войны россиян против украинцев не изменились - РФ якобы хочет добиться "денацификации", демилитаризации и нейтрального статуса Украины.
Украинская сторона считает, что РФ хочет захватить всю Украину, и если это произойдет, то тогда агрессия россиян будет угрожать и западным государствам. Президент Владимир Зеленский говорил, что 2024 год должен стать решающим. Лидер украинцев назвал Путина хищником, "который не довольствуется замороженными продуктами".