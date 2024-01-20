За сутки по линии фронта произошло более 70 столкновений.

Российские войска не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За 20 января россияне на этом направлении совершили шесть безуспешных штурмов позиций войск ВСУ, сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что по всей линии фронта за сутки произошло 72 боевых столкновения.

Война в Украине 20 января - ситуация на "горячих" направлениях

По информации Генштаба, на самых "горячих" направлениях фронта 20 января зафиксировано:

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на Купянском направлении украинские защитники отразили 21 атаку, россияне пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов;

направлении украинские защитники отразили 21 атаку, россияне пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов; на Лиманском направлении ВСУ отразили 13 атак россиян: от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

направлении ВСУ отразили 13 атак россиян: от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов; на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где армия РФ безуспешно пыталась улучшить тактическое положение; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов;

направлении Силы обороны отразили 8 атак неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где армия РФ безуспешно пыталась улучшить тактическое положение; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов; на Авдеевском направлении украинские защитники отразили шесть атак в районе Авдеевки и еще 11 атак к югу от Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов;

направлении украинские защитники отразили шесть атак в районе Авдеевки и еще 11 атак к югу от Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов; на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; оккупанты четыре раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение;

направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; оккупанты четыре раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение; на Запорожском направлении ВСУ отразили атаку западнее Вербового Запорожской области, где РФ безуспешно пыталась восстановить утраченное положение; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Переговоры с Россией - актуальное

Как писал УНИАН, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Российской Федерацией, но при одном условии.

По его словам, это возможно, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения.

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