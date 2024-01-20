По словам Андрея Юсова, ситуация относительно возможного участия Беларуси в войне отслеживается, мониторится и изучается украинскими военными.

Президенту России Владимиру Путину не удалось полностью вовлечь белорусскую армию в войну против Украины. В то же время украинские военные отслеживают эту ситуацию в развитии. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов.

Комментируя предыдущие заявления ГУР относительно планов Кремля привлечь Беларусь к войне против Украины, он отметил, что Путин использует белорусский фактор для отвлечения украинских сил, резервов, для создания каких-то дополнительных точек напряжения.

"Но до привлечения непосредственно белорусской армии к агрессивной захватнической войне против Украины, сухопутных операций Путин не дошел", - рассказал Юсов.

По его словам, ситуация относительно возможного участия Беларуси в войне отслеживается, мониторится и изучается украинскими военными.

Беларусь в войне РФ против Украины - последние новости

На днях белорусские военные отбыли в РФ изучать опыт войны против Украины. После обучения они как инструкторы будут передавать полученный опыт подразделениям ВС страны.

Также УНИАН сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Путин "подарил" ему ядерные ракеты. При этом полученные у Москвы ракеты, по словам Лукашенко, могут быть направлены против Польши.

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