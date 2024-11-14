Отмечается, что на данный момент неизвестно, применяла ли Россия переданные ей Ираном ракеты малой дальности.

Более дешевые иранские баллистические ракеты малой дальности Fath-360 и ближнего действия Ababil открывают новые возможности для России, а именно - сделать линию фронта в Украине гораздо более опасной, пишет Business Insider.

"Россия, вероятно, сосредоточится на их использовании для поражения тактических целей на коротких дистанциях", - считает эксперт по ракетным технологиям Международного института стратегических исследований (IISS) Тимоти Райт.

По его словам, по-видимому, российские войска все же намерены использовать данные ракеты, и их план состоит в том, чтобы поражать ими цели "в непосредственной близости от линии фронта". На данный момент неизвестно, применяла ли Россия уже какую-либо из этих ракет, отметили в Business Insider.

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Научный сотрудник Ядерного проекта Осло Фабиан Хоффман также выразил мнение, что иранские ракеты "позволят России оказывать еще большее давление на цели на передовой".

Эксперт по ракетам IISS Фабиан Хинц ранее утверждал, что использование иранских ракет меньшей дальности может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью "для дополнительных атак по целям в глубине Украины".

"Хотя эти иранские ракеты, возможно, и не привнесут новые возможности в военные усилия России, они предложат большую гибкость и, что самое главное, дополнительное количество", - отмечал он в одном из своих отчетов.

Иран передал России сотни баллистических ракет - что сообщалось

Напомним, в августе Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке сообщил, что Иран готовится к поставке России сотен баллистических ракет с радиусом действия 120 км.

Позже Европейский Союз получил проверенную информацию о том, что Иран предоставил России ракеты. Тогда представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о "существенной материальной эскалации поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

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