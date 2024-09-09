Иранские баллистические ракеты Fateh-360 имеют дальность поражения 120 километров.

Иранский чиновник ранее подтвердил, что Тегеран передал Москве баллистические ракеты Fateh-360. В чем их опасность и какие преимущества может извлечь Россия из этих поставок, рассказал 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Он отметил, что дальность поражения Fateh-360 – 120 километров, этот тип баллистических ракет имеет боеголовку 150 килограммов. Шарп также подчеркнул, что назвал бы ее довольно точной ракетой.

"У нее точность составляет 30 метров, это предполагает, что половина боеприпасов кладется в круг радиусом 30 метров, где центром круга считается цель, а еще 40% кладется в круг, радиусом 60 метров. Подобного типа ракеты очень опасны, когда осуществляется обстрел определенных объектов, например, большого дома", – отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что в России дефицит баллистических ракет, поэтому иранские Fateh-360 заполнят важную нишу - позволит стрелять больше по прифронтовым целям, экономить российские "Искандеры", чтобы использовать их для целей, которые расположены на большем расстоянии.

Шарп также отметил, что Иран действует не с целью мести, а только в рамках своей выгоды. По его словам, это лишь вопрос бизнеса, который жизненно важен для Ирана.

Иранские ракеты для России

Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет России оружие, однако ранее миссия Ирана в ООН отвергла обвинения относительно передачи баллистических ракет малой дальности в РФ.

В свою очередь руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что Украина обратилась к странам Запада с призывом наказать Иран за поставки России баллистических ракет.

По данным СМИ, передача России будет касаться иранских ракет Fath-360 и Ababil, обе из которых классифицируются как баллистические ракеты малой дальности с радиусом действия менее 300 км.

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