По мнению депутата Устиновой, сейчас этот вопрос лежит и в политической, и в бюрократической плоскостях.

Для предоставления Украине истребителей F-16 и ускорения обучения наших пилотов на этих самолетах нужна политическая воля. Об этом заявила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова в интервью Radio NV.

"На самом деле в мире сейчас насчитывается более 4600 самолетов F-16, которые просит Украина. Это огромное количество. Учитывая, что Украина просит у наших партнеров менее 0,1% из них, все равно мы не можем их получить. Мы понимаем, что и в дальнейшем новый вид вооружения, как самолеты F-16, расценивается нашими партнерами как возможная эскалация дальнейшей войны. Мне, честно говоря, трудно комментировать, куда дальше еще можно эскалировать эту войну. И мы этот аргумент слышим с утра до ночи по всему", - заявила она.

Депутат напомнила, что недавно Украине запрещали использовать оружие от западных партнеров для того, чтобы наносить удары по Российской Федерации, где они размещали свою технику, в нескольких километрах от границы и наносили удары по Харьковщине.

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"Я вам скажу, у нас несколько месяцев заняло выбить, чтобы нам разрешили использовать HIMARS и попадать по военным целям, которые сейчас наносят удары по Харьковщине. Сейчас очень похожая ситуация происходит с F-16, потому что все понимают, что это новый, высокотехнологичный тип вооружения, который есть у стран НАТО. Но сейчас очень многие страны НАТО переходят с F-16 на F-35, и именно благодаря этому у нас есть возможность получить эти самолеты от наших партнеров в Нидерландах, Дании. Другие страны присоединились уже к этой коалиции", - пояснила Устинова.

В то же время, как отметила депутат, самая большая сейчас проблема - это обучение наших пилотов на F-16, потому что большинство стран сейчас переходят на F-35.

"Соответственно, сейчас все тренировочные базы переходят на обучение пилотов на F-35. У наших партнеров не так много баз существует, на которых можно обучать наших пилотов на F-16. Основные базы обычно вообще располагаются в Соединенных Штатах Америки. Большинство стран покупает у них самолеты по программе FMS - Foreign Military Sales. То есть они покупают самолеты и вместе с самолетом покупают учебную программу. Соответственно, весь комплекс идет под ключ, а не только покупка одного самолета. Это и обучение пилотов, обучение персонала, который будет обслуживать на земле эти самолеты, эти платформы. Что мы видим сейчас? Когда Украина начала говорить, что нам нужно больше тренировать наших пилотов, нам сказали: извините, у нас нет мест, потому что другие страны уже стоят в очереди. Это называют политической волей. Поскольку, когда есть политическая воля поставить Украину, которая сейчас воюет, которой сейчас критически необходимы эти самолеты, вперед этой очереди, это можно спокойно сделать. Кроме того, можно, например нескольких американских пилотов, которые тренируются на базах, которые нам нужны, перевести на другие базы", - пояснила она.

По мнению Устиновой, сейчас этот вопрос лежит и в политической, и в бюрократической плоскостях.

"Сейчас этот вопрос перешел в политическую плоскость, как это в свое время было со многими видами вооружения... Если это решение будет принято на уровне National Security Council, на уровне Джека Салливана, на уровне президента Байдена, то 100% и Остин, и Блинкен, которые являются главными исполнителями, Минобороны, МИД точно выполнят это поручение", - сказала нардеп.

Обучение пилотов на F-16 - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, ранее Устинова заявила, что задержка означает, что до конца года в Украине, вероятно, будет всего 20 пилотов, которые прошли полную подготовку для полетов на F-16.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые истребители прибудут в конце этого года.

Однако, по словам Устиновой, пока только восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, штат Аризона, а еще двенадцать - на авиабазе в Дании. Третья программа подготовки в Румынии еще не началась. По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, но его просьба была отклонена.

Вашингтон заявил Киеву, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не может нарушить свои обязательства перед ними. Официальный представитель Министерства обороны США также заявлял, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов, заявляя, что "прогресс обучения на самолетах F-16 достаточно скудный".

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