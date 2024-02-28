По мнению Дикого, у нас было бы больше проблем с тем, чтобы их здесь размещать, а еще и охранять, чем пользы.

Европейские армии на сегодняшний день не боеспособны против России, им лучше помогать Украине оружием и технологиями. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны - бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий в интервью для "Говорить Великий Львів", комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных в Украину.

"С одной стороны, я вижу плюс, что в принципе такую возможность начали обсуждать. Два года назад это было невозможно. Но что быстрее, чем за два года, такое может произойти физически, честно, не серьезно. В один день прозвучали два заявления: Макрона о том, что они там что-то обсуждают, и канцлера Германии Шольца, который прямо заявил, что Taurus мы никогда не увидим, он закрыл этот вопрос. Он заявил, что Taurus никогда не дам, потому что не хочу отвечать за то, что украинцы ударят ими по российским целям, и таким образом мы будем втянуты в войну. Вот понимаете, что они настолько боятся войны с Россией, что лимитируют, чтобы мы ни один снаряд западный не использовали за пределами нашей законной территории", - пояснил Дикий.

По его словам, не нужно быть настолько наивными. Он отметил, что сам факт того, что в Европе об этом сказали и допустили такую мысль, является для них революцией.

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"Но давайте не будем тешиться глупыми иллюзиями. Пусть железом помогают, а вопрос людей - это, все же, наш вопрос. Но еще нюанс позволю себе, вопрос: что нам было бы от этого? Они умеют что-то такое, чего сейчас не умеет наша армия? Они воевали в такой войне? У них есть какой-то подобный опыт? У них есть ряд технологий, которые действительно круче того, что у нас сейчас есть. Так просто дайте нам эти технологии. Мы, между прочим, показали, что когда нам что-то такое высокотехнологичное дают, мы не просто быстро усваиваем, а и умеем его использовать так, как они не умели. Например, те же Patroit. Его разработчики делали его как большую стационарную систему, которую один раз куда-то привезли, поставили, развернули, и она прикрывает объект", - отметил ветеран.

Он подчеркнул, что мы первые в мире сделали Patroit блуждающим и странствующим, который недавно еще и две "сушки" уничтожил.

Европейские же армии, как подчеркнул Дикий, на сегодняшний день не боеспособны против России.

"Поэтому я думаю, что у нас было бы больше проблем с тем, чтобы их здесь размещать и еще и охранять, чем пользы от них. Технологии и оружие нужны. Пусть это дают, а людей мы сами найдем", - сказал бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

Заявление Макрона относительно возможной отправки военных в Украину

Как сообщал УНИАН, Макрон заявил о возможной отправке военных в Украину в будущем. В случае принятия такого решения, солдаты западных стран участия в боевых действиях принимать не будут.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сказал, что Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины". "Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории", - пояснил он.

В США отреагировали на слова Макрона об отправке войск в Украину. Официальный спикер Совета национальной безопасности при Белом доме Адриенн Уотсон отметила, что Соединенные Штаты Америки не будут отправлять свои войска на фронт в Украине.

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