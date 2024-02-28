Захватчики наступают по всему фронту и очень активно давят.

Дикий

Бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что сейчас по всему фронту идет один большой мясной штурм, российские оккупанты совершенно не считаются с потерями и очень спешат.

В эфире канала "КИЕВ24 live", говоря о ситуации на фронте, он отметил, что участков, на которых было бы легко, нет.

"Враг сейчас наступает по всему фронту, перехватил инициативу и очень активно давит по всей линии фронта. Пожалуй все же самый тяжелый участок сейчас - это Донецкая область... Враг, вопреки многим прогнозам, в частности моим, кажется, что почти не стал перебрасывать подразделения, которые освободились после взятия Авдеевки, на другие участки фронта, усиливать наступления там. А кажется, что как раз все россияне, которые освободились после взятия Авдеевки, на том же участке сейчас активно используются", - сказал Дикий.

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Так, добавил он, враг "активно развивает свой успех". "Потеря Степного, Северного - это, к сожалению, очень неприятный сигнал, очень неприятный звоночек", - отметил экс-командир.

Дикий отметил, что если раньше Авдеевка была неким "выступлением в глубине оккупированных территорий", то сейчас у россиян "появляется выступление, скажем, внутрь нашей обороны".

"Пока неглубокий, но боюсь, что, честно говоря, ситуация там развивается очень неприятно. При том, причина этого на самом деле такая же, как и у проблем по всему фронту. Это две проблемы. Одна из них - это так называемый снарядный голод, то есть очень жесткий дефицит снарядов крупных калибров. А вторая причина - это нехватка личного состава", - сказал он.

По словам Дикого, очень похожие сигналы он слышит еще с одного участка фронта - это Работино, куда "уже две недели идет наступление с двух сторон". "Пока это наступление очень успешно сдерживают... Но когда я слышу, что на взводных пунктах, а я напомню, что взвод - это 30 бойцов по штату, так вот, что взводные позиции держат от пяти до восьми бойцов, - как вы думаете, сколько времени они смогут продержаться?", - заметил экс-командир.

Он также отметил, что фактически на всех участках враг, в первую очередь, именно реализует численное преимущество в сочетании с тем, что они сейчас вообще не считают потери.

"По большому счету, сейчас по всему фронту идет один большой мясной штурм. Они абсолютно не считаются с потерями, они очень спешат. Они явно хотят выдавить максимум за то время, пока нам не поехали снова снаряды", - сказал Дикий.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 28 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что в течение суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Враг нанес восемь ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В частности, на Авдеевском направлении, Силами обороны было отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Ореховском направлении было отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Работино Запорожской области.

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