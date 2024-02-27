Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных в Украину в будущем. В случае принятия такого решения, солдаты западных стран участие в боевых действиях принимать не будут.
Об этом, как пишет Reuters, сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он также добавил, что Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины".
"Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории", – объяснил он.
Министр подчеркнул, что некоторые такие действия могут требовать присутствия западных военных на украинской территории, но без участия в боевых действий.
"Ничего нельзя исключать. Это было и остается сегодня позицией президента Республики", – констатировал Сежурне.
Заявление Макрона относительно переброски военных в Украину
Вечером 26 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об обсуждении идеи отправить западные войска в Украину. Этот вопрос поднимали во время саммита по Украине в Париже. При этом он подчеркнул, что консенсуса по этому вопросу пока нет.
В то же время правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии не планирует перебрасывать войска в Украину для широкомасштабного развертывания. Такое заявление сделал представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в ответ на комментарии президента Франции Эммануэля Макрона.
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