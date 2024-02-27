По словам французского министра, если военных все же перебросят в Украину, участие в боевых действиях они принимать не будут.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных в Украину в будущем. В случае принятия такого решения, солдаты западных стран участие в боевых действиях принимать не будут.

Об этом, как пишет Reuters, сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он также добавил, что Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины".

"Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории", – объяснил он.

Министр подчеркнул, что некоторые такие действия могут требовать присутствия западных военных на украинской территории, но без участия в боевых действий.

"Ничего нельзя исключать. Это было и остается сегодня позицией президента Республики", – констатировал Сежурне.

Заявление Макрона относительно переброски военных в Украину

Вечером 26 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об обсуждении идеи отправить западные войска в Украину. Этот вопрос поднимали во время саммита по Украине в Париже. При этом он подчеркнул, что консенсуса по этому вопросу пока нет.

В то же время правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии не планирует перебрасывать войска в Украину для широкомасштабного развертывания. Такое заявление сделал представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в ответ на комментарии президента Франции Эммануэля Макрона.

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