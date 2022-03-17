Переселенцы говорят, что они не хотят ехать куда-то дальше. Люди хотят жить в своей Украине, некоторые даже не разбирают чемоданы.

На Закарпатье продолжают прибывать вынужденные переселенцы, которые бегут от войны и вражеских обстрелов. Таких людей в области уже около 500 тысяч. К сожалению, мест уже критически не хватает. Однако местные стараются обеспечить людей всем необходимым и помочь им быстрее адаптироваться.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина, которая с двумя маленькими детьми много дней не выходила из бомбоубежища в Ирпене, нашла безопасное убежище на Закарпатье. Она и ее дети эвакуировались под обстрелами. Сейчас впервые за длительное время, признается женщина, они смогли расслабиться. Она говорит, что на Закарпатье смогла спокойно и свободно дышать.

Убежищем для семьи стала старенькая школа в городке вблизи областного центра. Вместо кровати у них тоненький матрас, а ванной комнатой стала школьная уборная.

Проблем нет разве что с продуктами. Гуманитарная помощь поступает из соседних стран. Питание трехразовое, продукты выдают. Переселенцы выстраиваются в очереди за едой.

Из Харькова на Закарпатье приехала также женщина с невесткой и маленьким внуком. Они рассказали, что дорога была опасной и утомительной. С собой женщины даже не успели взять вещи, в дороге им пришлось провести неделю. Сейчас женщины благодарят всех, кто помог им уехать как можно дальше от вражеских обстрелов.

В одном из населенных пунктов также развернули гуманитарный штаб на базе школы искусств. Пока на первом и втором этажах кипит работа, на третьем из всех кабинетов звучит музыка. Как только дети начали прибывать в город со всей Украины, преподаватели вышли из отпусков, чтобы помочь им не унывать.

Переселенцы говорят, что они не хотят ехать куда-то дальше. Люди хотят жить в своей Украине, некоторые даже не разбирают чемоданы. Украинцы верят, что скоро смогут вернуться домой. А пока благодарны людям за приют и не жалуются на условия, в которых живут.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ОП посчитали количество эвакуированных сегодня гуманитарными коридорами украинцев.

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