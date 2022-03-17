Из них 2 тыс. - мариупольцы, более 1,8 тыс. - жители Киевщины.

Гуманитарными коридорами сегодня были эвакуированы 3 тыс. 810 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

"2 000 мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывается помощь. Много авто еще в пути", - отметил Тимошенко.

По его словам, для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш. Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда - в Запорожье.

"1 810 жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченково, Бородянки сейчас уже в безопасности. В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов", - сообщил Тимошенко.

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