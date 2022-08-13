Истерическая ненависть к свободе и демократии - это и есть шизофашизм.

Российский правозащитник Марк Фейгин прокомментировал смехотворные угрозы заместитель председателя Совбеза РФ и друга Путина Дмитрия Медведева. Одиозный политик постоянно пытается напугать Украину и весь мир, однако у него ничего не получается.

Угрозы Медведева являются проявлением шизофашизма, рассказал в эфире "24 канала" Фейгин.

Друг кровавого диктатора, хотя и "дурак-дураком", как отметил правозащитник, но он озвучивает то, что слышит в Кремле. Медведев поддерживает идеи Путина и пытается казаться умным человеком, однако у него ничего не получается. Его угрозы, как считает Фейгин, можно назвать проявлением шизофашизма.

"Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужеземному, к людям иной идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа. Угрозы Медведева – это и есть шизофашизм, удивительное явление", - рассказал правозащитник

Ранее УНИАН уже сообщал, что Медведев размечтался подвинуть ВСУ "не только от Донецка, но и дальше".

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