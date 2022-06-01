В НАТО активно следят за действиями и риторикой Москвы.

НАТО пристально следит за ядерной риторикой России.

Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил на совместный пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"НАТО внимательно следит за действиями России, в том числе и за ядерными учениями. Мы также очень внимательно следим за ядерной риторикой Кремля. Угрозы Путина, которые звучат последние месяцы, являются очень опасными, это сильно повышает напряжение. Но мы не видим изменений в размещении российского ядерного оружия", - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО четко донесло России, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому ее не стоит начинать.

Ранее бывший первый советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что Путин может рассмотреть возможность нанесения удара по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины. "Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвіріємо, поймем, что все сантименты будут отброшены в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть русские" - эта риторика уже не поможет", - заявил Арестович, комментируя возможность нанесения ядерного удара со стороны России.

В то же время посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что его страна будет использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

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