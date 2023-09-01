В Запорожской области у россиян тяжелое положение, а резервов критически мало.

Возле Работиного в Запорожской области происходят наиболее интересные события войны. Там Силы обороны Украины истощили ресурсы рашистов и достигли успеха тактического характера, а теперь пытаются развивать наступление.

Как информирует эстонская разведка, сейчас боевые действия разворачиваются в районах сел Новопрокоповка и Вербовое. Положение захватчиков там тяжелое и они подтягивают резервы из Донецкой области.

"Эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у россиян оперативных резервов", - констатируют в эстонской разведке.

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Несмотря на тактический успех защитников Украины, эстонская разведка не склонна думать, что ВСУ дойдут до побережья Азовского моря и заблокируют оккупантам сухопутный коридор в Крым.

Напомним, что в июле глава эстонской разведки Марго Гросберг заявил, что армия РФ страдает от дефицита снарядов и это позволит защитникам Украины осуществить успешные операции.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Сегодня газета The New York Times сообщила, что ВСУ достигли небольших, но значительных успехов на Запорожском направлении и пытаются использовать ситуацию для более широкого прорыва и выхода на так называемый сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом.

При этом в колонке WSJ указывается, что если бы Украина прислушалась к советам американцев, ее боевую мощь стерли бы за дни.

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