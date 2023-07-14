Марго Гросберг подтвердил продвижение защитников Украины на Запорожском направлении.

Глава эстонской разведки Марго Гросберг заявил, что армия РФ страдает от дефицита снарядов и это позволит защитникам Украины осуществить успешные операции.

На брифинге в Минобороны Эстонии Гросберг подчеркнул, что ВСУ дальнобойным оружием уничтожают штабы, склады с боеприпасами и логистические центры оккупантов.

"Все это свидетельствует о том, что украинцы близки к успеху", - сказал он.

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По словам Гросберга, возле Бахмута российские войска поставлены в тяжелое положение и это заставляет захватчиков отправлять туда свои элитные подразделения, которые так же несут большие потери.

"В какой-то момент это должно привести к большему успеху", - считает Гросберг.

Относительно Запорожского направления у главы эстонской разведки тоже оптимистичные взгляды, потому что там, по его словам, ВСУ продвигаются вперед и закрепляются на новых позициях. Ресурсы Российской Федерации исчерпываются, констатировал Гросберг.

Он также похвалил бойцов Сил обороны Украины за ликвидацию генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, на Мелитопольском направлении штурмовые группы бригады Нацгвардии "Кара-Даг" за неделю продвинулись более чем на 1 700 метров.

А бригадный генерал Тарнавский признал скромные успехи ВСУ.

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