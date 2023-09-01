Выяснилась история первопроходца Роботино, который оказался в окружении врага за месяц до деоккупации села армией Украины - еще 22 июля.

В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая принимала участие в прорыве в село Роботино Запорожской области, рассказали, кто первым оказался в этом стратегически важном населенном пункте.

Как выяснилось, это - боец бригады, его позывной - "Маэстро" и он первый украинский военный, который зашел в Роботино. Произошло это еще 22 июля, после одного из боев, во время которого оккупанты обстреливали украинских бойцов, в том числе кассетными снарядами. Тогда "Маэстро" получил ожоги глаз.

Он поделился ужасными воспоминаниями о том, как оккупанты застрелили его раненого собрата. Перед этим захватчик спросил украинца, откуда тот. Когда услышал ответ: "Из Запорожья", выстрелил ему в голову. Эта самая пуля, убившая запорожца, который сражался за освобождение родного края, каким-то образом "отскочила" в голову "Маэстро". Его жизнь спас шлем.

Также "Маэстро" рассказал, как его преследовал вражеский дрон и обстреливал со всех сторон. Тогда мужчине удалось спрятаться в глубокой яме, которую он случайно обнаружил среди кустов. В тайнике ему пришлось пересидеть несколько дней.

Когда он оказался в Роботино, то в качестве места для "пряток" выбрал сарай. В эти дни военный успел изрядно навредить российским оккупантам, которые поселились почти что в каждом гражданском доме села. Например, ему удалось подползать к вражеским пушкам и засыпать в стволы песок, что приводило к взрывам.

Также "Маэстро" приходилось бороться за свою жизнь.

"Один раз меня засекли, их было двое. Они ходили и искала меня, а я спрятался в огороде. И тот м*ск*ль, который был помоложе, спросил: "А что мы с ним сделаем?". Тот, что старший ответил: "Растрел на месте". Тогда они меня не нашли, повезло", - рассказывает Маэстро.

В Роботино ему приходилось почти что все время голодать. Он рассказал, как добывал пищу и воду.

По словам бойца, найденные консервы он не мог открыть без ножа. За несколько недель, что провел в Роботино, боец съел почти полмешка сухой вермишели "Мивина", но больше боялся не голода, а попасть в плен.

"Я носил в кармане патрон. Сам себя не знаю, смог бы, но патрон носил. В плен не сдался бы", - говорит он.

Также "Маэстро" со слезами на глазах вспоминает, как в Роботино ворвались украинские бойцы на "Bradley", и испуганные "орки" убегали прямо в тапках.

"А у меня было чувство эйфории", - подчеркивает он.

Всего ему пришлось провести в оккупированном селе целый месяц - с 22 июля до Дня Независимости Украины.

ВСУ с боями вошли в Роботино ко Дню Независимости

Напомним, 27 августа стало известно о продвижении на Таврическом направлении - в районах Урожайного и Роботиного. Ранее, 22 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подтвердили, что с боями вошли в Роботино и начали эвакуацию местных жителей на безопасные территории. Ко Дню государственного флага украинские защитники подняли наше знамя с подписью Главнокомандующего ВСУ Залужного на разрушенном российскими оккупантами здании школы.

Как упоминал эксперт Александр Коваленко, это село считалось самой большой преградой в продвижении в сторону Токмака.

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