Российский оккупант пожаловался другу на постоянные обстрелы украинской артиллерией и множество убитых захватчиков.
Соответствующий разговор перехватила украинская военная разведка. Запись опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны.
"Танк сгорел еще в июле. Механик погиб. 25 лет пацану исполнилось…", – заявил рашист в разговоре.
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"Бл**ь, артиллерия просто еб*шит ежедневно. Двухсотых дох*я… В первые дни в июле было побольше", – говорит оккупант, отвечая на вопрос собеседника о потерях и обстрелах.
Война в Украине: потери России
С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля Россия потеряла 46 тысяч 750 личного состава, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины
Также враг потерял:
- танков ‒ 1942,
- боевых бронированных машин ‒ 4257,
- артиллерийских систем – 1050,
- ракетных систем залпового огня – 274,
- средств противовоздушной обороны – 148,
- самолетов – 234,
- вертолетов – 202.