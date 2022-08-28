Опубликована запись разговора оккупантов.

Российский оккупант пожаловался другу на постоянные обстрелы украинской артиллерией и множество убитых захватчиков.

Соответствующий разговор перехватила украинская военная разведка. Запись опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны.

"Танк сгорел еще в июле. Механик погиб. 25 лет пацану исполнилось…", – заявил рашист в разговоре.

Відео дня:

"Бл**ь, артиллерия просто еб*шит ежедневно. Двухсотых дох*я… В первые дни в июле было побольше", – говорит оккупант, отвечая на вопрос собеседника о потерях и обстрелах.

Война в Украине: потери России

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля Россия потеряла 46 тысяч 750 личного состава, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины

Также враг потерял:

танков ‒ 1942,

боевых бронированных машин ‒ 4257,

артиллерийских систем – 1050,

ракетных систем залпового огня – 274,

средств противовоздушной обороны – 148,

самолетов – 234,

вертолетов – 202.

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