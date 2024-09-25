В России на протяжении месяца могут мобилизовать до 40 тысяч человек, отметил аналитик.

Чтобы остановить наступление российских оккупационных войск в Украине, нужно уничтожать столько противников, чтобы РФ не успевала компенсировать потери при помощи мобилизации.

Захватчики будут наступать до тех пор, пока будут иметь возможность компенсации потерь в ноль, поделился мнением в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, для остановки вражеских наступательных действий нужно, чтобы враги не смогли компенсировать потери, а уходили в глубокий минус.

Аналитик добавил, что это возможно или в случае срыва мобилизации в РФ (внутрироссийский фактор), или в случае увеличения потерь до такого уровня, что мобилизационные мероприятия не будут покрывать потери:

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"Надеяться на внутренний российский фактор - самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов - вот наша цель. Как остановить наступление РОВ? Нужно больше убивать россиян".

Коваленко отметил, что Россия в течение месяца в среднем теряет 35 тысяч оккупантов, но при этом способна мобилизовать 35-40 тысяч человек. "То есть имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить. Такая ситуация и позволяет РОВ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч тел и наступать, наступать, наступать", - объяснил эксперт.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине на 25 сентября 2024 года в живой силе, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, составляют приблизительно 646 тыс. 400 человек.

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Россияне длительное время пытаются наступать на Донбассе и, понеся колоссальные потери, смогли захватить ряд населенных пунктов. Россияне длительное время пытаются наступать на Донбассе, несут огромные потери, но при этом им удалось захватить ряд населенных пунктов. В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, то благодаря курской операции, которую украинские воины начали в августе, продвижение оккупантов в Украине замедлилось.

По сведениям аналитиков DeepState, 24 сентября ситуация возле города Угледар (Донецкая область) была критической, россияне пытались его окружить. 25 числа спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук говорил, что нам нужно готовиться к потере контроля над этим населенным пунктом. Аналитик Forbes Дэвид Акс утверждал, что из Угледара начала отступать 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

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