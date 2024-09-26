Ночью силы ПВО сбили 28 ударных беспилотников и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Еще более тысячи российских оккупантов пополнили списки потерь вражеского войска в их захватнической войне против Украины. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 646 тыс. 400 (+1 тыс. 250 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 815 (+15) единиц танков, 17 тыс. 304 (+12) боевые бронированные машины, 18 тыс. 549 (+74) артиллерийских систем и 1 тыс. 199 (+1) реактивных систем залпового огня.

Также речь идет о 952 средствах противовоздушной обороны, 369 самолетах, 328 вертолетах, 15 тыс. 879 (+115) беспилотниках оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 595 крылатых ракетах.

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Кроме того, с начала войны уничтожено 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка, 25 тыс. 248 (+73) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 168 (+13) единиц специальной техники.

В то же время Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесскую - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - Россия).

"В результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала)", - говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Война в Украине - новости

Аналитик Forbes Дэвид Акс заявляет, что Угледар Донецкой области, который с начала войны был неприступной крепостью для россиян, похоже, скоро будет захвачен, так как защищавшая его 72-я механизированная бригада ВСУ начала отступление из города.

В то же время, аналитики ISW считают, что захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций в Донецкой области, поскольку он не является особо важным логистическим узлом. При этом захватчики уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в сторону города.

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