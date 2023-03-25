Новозеландский министр Махута осудил незаконное вторжение России в Украину

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута во время встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом выразила обеспокоенность по поводу оказания любой летальной помощи России. Ранее в НАТО утверждали, что Кремль просил Пекин о такой помощи.

Как сообщает правительственная пресс-служба Новой Зеландии, этот визит стал первым с 2018 года визитом главы новозеландского МИД в Китай. Во время поездки министр Махута осудила незаконное вторжение России в Украину и подтвердила преданность своей страны Уставу ООН и защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Новая Зеландия будет обеспокоена любым предоставлением летальной помощи в поддержку незаконной войны, которую ведет Россия", - сказала Наная Махута на своей первой встрече с новоназначенным министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

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Наная Махута также выразила обеспокоенность развитием событий в Южно-Китайском море и ростом напряженности в Тайваньском проливе, ситуацией с правами человека в Синьцзяне и правами и свободами в Гонконге.

Новая Зеландия - позиция по войне в Украине

С первых дней полномасштабной войны в Украине Новая Зеландия оказывает поддержку Украине и публично осуждает развязанную Россией войну. В частности, в ГА ООН премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала развязанную Россией войну против Украины "незаконной" и "аморальной", являющейся "прямой атакой" на международную систему.

Уже в середине марта власти Новой Зеландии ввели санкции против российских чиновников, в частности, российских президента, премьера, главы МИД и Минобороны и тому подобное. Вводились и торговые санкции, ограничения в отношении оборонных предприятий и энергоресурсов.

Страна предоставляла для украинских воинов бронежилеты, шлемы и другие средства защиты, привлекалась к программе тренировок.

Также в ноябре министр обороны Новой Зеландии посещал Украину, этот визит стал первым в истории отношений между странами.

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