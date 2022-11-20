Министр обороны Новой Зеландии, прибывший в Украину, высоко оценил волю и смелость украинского народа.

Новая Зеландия будет помогать Украине в вопросах подготовки наших защитников и в разминировании территорий, где происходили боевые действия. В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что впервые в истории министр обороны Новой Зеландии прибыл в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников и представитель оборонного ведомства Новой Зеландии Пене Хенаре говорили о развитии двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и реализацию совместных проектов по усилению возможностей Сил обороны Украины.

Резников отметил, что Украина выстраивает ряд проектов поддержки на средне - и долгосрочную перспективу.

Видео дня

"В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие шаги развития двустороннего сотрудничества. Затронули важные вопросы подготовки наших защитников и помощь Новой Зеландии в разминировании территорий, где происходили боевые действия. Силы обороны Украины победят врага за счет качественных преимуществ, опираясь на ресурсы свободного мира", - сказано в сообщении.

Министр обороны Новой Зеландии подчеркнул, что главным является скорейшее достижение справедливого мира, построенного на принципах международного права и уважения к суверенитету Украины. Хенаре и члены делегации Новой Зеландии "очень высоко оценили волю и смелость украинского народа и отдельно наших защитников и защитниц, и отметили также, что мы вдохновляем их".

Хенаре отметил, что услышал о необходимых потребностях для украинских воинов, которые героически защищают свою землю.

"Будем и в дальнейшем решать вопрос дальнейшей помощи украинцам совместно с нашим правительством. Мы поддерживаем Украину, применяем санкционный давление на Россию и верим в вашу победу", - цитирует гостя Минобороны.

Позиция Новой Зеландии по войне в Украине - что известно

Власти Новой Зеландии выступили против захватнической войны России в Украине. Веллингтон передавал ВСУ бронежилеты, шлемы и другие средства защиты для военных. Кроме того, инструкторы Новой Зеландии привлекались к тренировкам украинских бойцов в Великобритании.

Также страна ввела целый ряд санкций против российских чиновников, политиков и коллаборантов, в том числе президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Веллингтон ввел торговые санкции и принял меры в отношении против оборонных предприятий РФ.

11 октября Новая Зеландия ввела ограничения против 51 бизнесмена и 24 чиновников, связанных с временно оккупированными территориями Украины.

31 октября под санкции Новой Зеландии попали 14 физических и 7 юридических лиц из Российской Федерации, в частности, военнослужащие, оборонные организации и управленцы, российские каналы дезинформации.

Вас также могут заинтересовать новости: