Украина призывает ЕС сохранять и наращивать объемы и темпы подготовки.

С 2022 года, благодаря инициативе партнеров, в рамках миссии Евросоюза EUMAM подготовку прошли более 52 тысяч украинских солдат, сержантов и офицеров, что втрое превышает объявленные ожидания. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, вопрос продолжения миссии обсудили сегодня на встрече заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александр Балануца и глава военного штаба ЕС генерал-лейтенант Микаэл Ван дер Лаан.

"Вооруженные Силы Украины сейчас формируют новые бригады, и мы нуждаемся в качественном обучении для наших военных. Поэтому продолжение Миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным. Спасибо за уже предоставленную подготовку и призываем сохранять и наращивать объемы и темпы", - подчеркнул Балануца.

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Как информируют в украинском ведомстве, Лаан сказал, что поддерживает продолжение обучения и подготовки украинских военных в рамках тренировочной военной миссии EUMAM.

Отмечается, что миссия ЕС по военной помощи Украине началась осенью 2022 года после заседания 27 министров обороны стран ЕС и рассчитана на два года. Однако может быть продлена в случае необходимости - именно на это направлены текущие переговоры украинского военного руководства с лидерами ЕС.

Иностранные инструкторы в Украине

Как сообщал УНИАН, Франция хочет также создать тренировочную миссию в Украине.

Французская сторона пригласила ряд государств принять участие в этом проекте. Так, глава французского Генерального штаба Тьерри Бюркар в начале июня направил письмо с предложением принять участие в коалиции, в том числе всем государствам Балтии, а также Великобритании, США, Швеции, Нидерландам и Польше.

7 июня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что несколько государств соглашаются отправить на территорию Украины инструкторов для проведения учений мобилизованных украинских граждан.

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