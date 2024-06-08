В Праге говорят, что они и так близко к Украине, поэтому лучше уж прислать украинцев к ним, а не чешских инструкторов в Украину.

В этом году Чехия может обучить 4 тысячи украинских военных, но на собственной территории. Отправлять своих инструкторов в Украину Прага не планирует, заявила в интервью ČTK министр обороны Яна Чернохова.

По ее словам, учитывая географическую близость двух стран отправлять чешских инструкторов непосредственно в Украину нет необходимости.

Чернохова отметила, что в прошлом году в Чехии подготовку прошли 4 тысячи украинских солдат, и столько же утверждено на этот год. По ее словам, выполнение этих планов будет зависеть от темпов мобилизации в Украине.

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"Когда мы получаем информацию, что тур заполнен, мы предоставляем наши учебные помещения и инструкторов. Я думаю, что это того стоит", - сказала Чернохова.

По словам Черноховой, Франция и другие страны рассматривают этот вопрос из-за их географической удаленности от Украины. В их случае транспортировка украинских военных не имела бы материально-технического смысла. Чешская Республика, с другой стороны, не должна это делать по той же причине - географической.

"От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому относительно Чехии могу сказать, что мы пока ничего подобного не планируем", - добавила она.

Вместе с тем чешский министр уверяет, что она понимает и не имеет оговорок относительно французской инициативы.

Западные инструкторы в Украине: что известно

В конце мая западные СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы ведет переговоры с несколькими европейскими государствами о создании коалиции, которая бы обучала украинских военных непосредственно в Украине. Первые инструкторы якобы могут отправиться в Украину уже через несколько недель.

Однако вчера французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция не собирается отправлять своих военных инструкторов в Украину. По его словам, армия Франции впервые будет обучать сразу 4500 украинских военных, но на своей территории.

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