Французская сторона пригласила ряд государств принять участие в тренировочной миссии на нашей земле, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Франция хочет создать многонациональную коалицию для участия в тренировочной миссии на украинской территории.

Глава французского Генерального штаба Тьерри Бюркар на прошлой неделе направил письмо с предложением принять участие в коалиции, в том числе всем государствам Балтии, а также Великобритании, США, Швеции, Нидерландам и Польше, пишет Welt am Sonntag.

По сведениям брюссельских дипломатов, президент Франции Эмманюэль Макрон все еще продолжает пытаться организовать учения на нашей земле под эгидой уже созданной в Евросоюзе тренировочной миссии под названием EUMAM, но для этого надо изменить ее мандат.

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Евродипломаты утверждают, что идеям французской стороны оказывают сопротивление. Журналисты узнали, что большинство государств-членов ЕС против того, чтобы учения проводились в Украине. Сообщается, что якобы власти Испании, Италии и Германии опасаются, что учения на украинской территории могут повлечь обострение конфликта и втянуть Запад в войну против РФ.

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7 июня Эмманюэль Макрон говорил, что несколько государств соглашаются с возможностью отправить на нашу территории инструкторов для проведения учений мобилизованных украинских граждан.