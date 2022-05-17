Высокий представитель ЕС заявляет, что битва на Донбассе перешла в переломный момент.

Европейский Союз не допустит, чтобы в Украине закончилось необходимое вооружение в войне с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников сегодня с помощью видео связи рассказал о ситуации в Украине и о потребности украинской армии.

Как сказал Боррель, Евросоюз продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины. "Я думаю, что эта поддержка меняет ситуацию на поле боя", - сказал Боррель.

Он добавил, что с целью усиления потенциала украинской армии надо поддерживать текущие усилия. "Мы должны пополнить ресурсы и запасы. И я имею сказать, что эта поддержка на данный момент является критической, поскольку война перешла в решающий момент, в переломный момент, и мы не можем допустить, чтобы в Украине закончилось оборудование, и мы этого не позволим", - подчеркнул Боррель.

"Мы не допустим, чтобы в Украине закончились средства, поскольку битва за Донбасс перешла в момент, когда украинцы осуществляют контратаки и отталкивают россиян, и имеют определенный чрезвычайный успех, как на днях это произошло с колонной российских танков (о разгроме русских войск на переправе возле Белогоровки - УНИАН)", - сказал Боррель и отметил, что украинцы демонстрируют невероятный потенциал сопротивляться и контратаковать.

В то же время, высокий представитель подчеркнул, что страны-члены ЕС имеют достаточно ресурсов продолжать поддерживать Украину "теми же темпами, без проблемы".

Как сообщал УНИАН, 16 мая главы МИД стран-членов Евросоюза согласовали выделение четвертого транша в 500 млн евро на вооружение для Украины.

Теперь общая сумма на поставки оружия для Украины достигла 2 млрд евро.

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