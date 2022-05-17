Теперь общая сумма на поставки оружия для Украины достигла 2 миллиардов евро.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

"Мы согласились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для поставки вооружения", - сказал Боррель.

Он отметил, что теперь общая сумма на вооружение для Украины достигла 2 млрд евро.

По его словам, это лишь "верхушка айсберга", поскольку страны-члены ЕС кроме выделения этих средств делают гораздо больше для Украины без просьбы возместить эту помощь.

В то же время на вопрос, какое тяжелое вооружение будет профинансировано следующими 500 млн евро, Боррель ответил, что "не назвал бы это тяжелым вооружением".

"Это обычное оружие для использования в войне на истощение: артиллерия и бронированные танки. Обычное оружие, которое вы используете в таких войнах", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Жозеп Боррель заявил, что ЕС может предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 млн евро.

Впервые Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС 27 февраля согласовал решение о предоставлении Украине летального оружия в рамках пакета поддержки в размере 450 млн евро. Затем соответствующая помощь была удвоена, а впоследствии утроена.

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