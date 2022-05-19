Он подчеркнул, что сегодня Украина защищает не только себя.

Нынешняя война должна стать последней для России и завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в аналитическом центре Chatham House, сообщила пресс-служба ОП.

"Нынешняя война должна стать последней для России. Она должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. То есть нашей победой. Нашей общей с цивилизованным миром победой. Ведь сегодня Украина защищает не только себя. Украина сегодня - это Фермопилы Европы. Помощь Украине – это способ снять противоречие между политикой ценностей и realpolitik", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что это не только вопрос морального выбора, это также инвестиция в европейскую и мировую безопасность.

"Поэтому позволю себе перефразировать высказывание Честертона: не избегайте участия в построении забора, когда знаете, ради чего он нужен. А вы знаете. Он должен состоять из четырех частей. Первая - это оружие для Украины. Вторая - продолжение и усиление санкционного давления. Третья – налаживание механизмов репарации и экономическая помощь. Четвертая - построение надежной системы гарантий", - заявил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что победой считать только тот момент когда Украина вернет все оккупированные территории, включая Крым, а также получит репарации от России.