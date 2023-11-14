По его словам, договоров о мире не стоит ожидать в ближайшее время.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов поделился новым прогнозом по развитию войны. По его убеждению, Россия еще долго не пойдет на переговоры с Украиной и Западом.

Как заявил Буданов в комментарии NV, война может продолжаться еще долго, поскольку россияне не будут подписывать никаких договоров с Украиной и продолжать хаотичные обстрелы, однако без интенсивных боевых действий.

Главный украинский разведчик также отметил, что история знает примеры, когда войны не заканчивались юридически, например - Япония и Россия, которые формально находятся в состоянии войны с 1945 года, поскольку мирного договора о статусе Курильских островов подписано не было.

Видео дня

"Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, касающиеся не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", – сказал Буданов.

Другие прогнозы Буданова

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов иногда озвучивает резонансные прогнозы относительно хода войны, большинство из которых сбывались. Например, 29 октября прошлого года он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

В разведке объясняли, что эти прогнозы базируются на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: