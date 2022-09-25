Оккупанты собираются объявить, что военнопленные ВСУ, находящиеся в Еленовке, якобы готовы воевать на стороне российских войск.

Российские оккупанты готовят информационно-психологическую операцию (ИПСО) с последующей кровавой провокацией.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"ИПСО заключается в объявлении того, что военнопленные ВСУ, находящиеся в Еленовке, якобы готовы воевать на стороне российских оккупационных войск. Это ложь! Оккупантами сейчас ведётся формирование батальона имени Богдана Хмельницкого, в состав которого будут якобы включать этих типа "добровольцев". На первом этапе суть ИПСО перекрыть факт участия россиян в войне против России, которые вошли в состав ВСУ, а также компенсировать позор от мобилизации в РФ", – отметил эксперт.

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По словам Коваленко, второй этап ИПСО – это показать, что украинские пленные якобы желают, как можно скорее, получить так называемое "гражданство" так называемой "ДНР".

"Третий этап – это их ликвидация. Россияне готовят ликвидацию всех этих, якобы, добровольцев, чтобы обвинить в ней ВСУ. Мол, Киев узнав, что пленные повально получают паспорта "ДНР" и якобы будут воевать против ВСУ, решил их ликвидировать", – сообщил обозреватель.

"На самом деле никто никакие паспорта не будет получать и ни в какие батальоны вступать не будет. На этом этапе будет проведена инсценировка. А на заключительном осуществлено массовое убийство пленных, чтобы сокрыть, в первую очередь, казни и издевательства. В первом случае, была просто попытка свалить массовое убийство пленных, на некий удар ВСУ. Сейчас ведется подготовка к более продуманной провокации, в несколько этапов", – добавил Коваленко.

Напомним, украинских военнопленных из Еленовки Россия хочет бросить в "казачий батальон" при "ДНР".

Теракт в Еленовке: что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались украинские военнопленные.

Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии и сообщила о гибели более 50 украинских защитников. В Украине назвали взрыв в Еленовке российским терактом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия от партнеров.

Впоследствии в украинской разведке сообщили, что Россия так и не предоставила официальных ответов относительно списков погибших и раненых.