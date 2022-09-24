Еще 57 украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области заставили проголосовать на так называемом "референдуме".

Российские военные преступники задумали создать из украинских военнопленных, удерживаемых в Еленовской колонии, "казачий батальон" при террористах "ДНР".

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Этому предшествовали новости о якобы обращения 11 мужчин и 23 женщин-военнослужащих ВСУ к боевикам с просьбой получить "паспорта" террористического формирования "ДНР".

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Еще 57 украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области заставили проголосовать на так называемом "референдуме" за присоединение области к РФ.

"Украинские военнопленные, которые содержатся в колонии в Еленовке, обратились к "народному совету "ДНР" с просьбой присоединиться к казачьего батальона имени Богдана Хмельницкого, формируется", - пишут пропагандисты из ТАСС.

Военные преступления России против Украины

23 сентября эксперты ООН доложили международному сообществу о ряде совершенных Россией военных преступлений против украинских граждан.

Специалисты посетили деоккупированные территории и установили факты пыток, казни и изнасилований украинцев в возрасте от 4 до 82 лет.

Также речь идет о многочисленных массовых захоронениях, обустройстве россиянами пыточных, фильтрационных лагерях и т.д.

Отдельно в июле стало известно о массовой казне россиянами украинских военнопленных в Еленовской колонии. Данные об убитых российская сторона до сих пор не передала.

По словам генпрокурора Андрея Костина, Украина уже задокументировала 34 тысячи военных преступлений оккупантов.

Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал создать специальный международный трибунал для расследования совершенных российской армией преступлений.

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